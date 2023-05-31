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«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Глава МОК Томас Бах.
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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К чему склоняется МОК в вопросе допуска россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже?

Глава МОК Томас Бах выступил на ежегодном собрании Ассоциации международных федераций летних Олимпийских игр (ASOIF) в Лозанне. Ожидалось, что на этом заседании будут утверждены единые критерии допуска наших спортсменов на крупные старты. Однако пока все ограничилось общими заявлениями. Бах подчеркнул, что в каждом из 32 олимпийских видов спорта «разная ситуация» и грести всех под одну гребенку неправильно. Тем не менее общий вектор понятен — МОК при соблюдении жестких условий готов пустить некоторых россиян в Париж-2024. Другой вопрос, какие именно это условия и согласятся ли на них сами атлеты.

Давление европейских министров

Накануне заседания ASOIF с жесткими обвинениями в адрес Баха выступил президент Олимпийского комитета Финляндии и бывший мэр Хельсинки Ян Вапаавуори. «МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта на Украине. Жесткие меры в отношении РФ и Белоруссии приняты поначалу только потому, что национальные олимпийские комитеты, спортивные федерации и европейские министры оказали давление, — считает финн. — Я по-прежнему верю, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены на Олимпиаду в Париже. С другой стороны, есть явные признаки того, что РФ сама не захочет участвовать, потому что условия очень жесткие».

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Здесь надо пояснить, что поводом для критики Вапаавуори и других радикально настроенных западных функционеров являются рекомендации МОК, принятые в конце марта и позволяющие частично ослабить спортивные санкции в отношении представителей России и Белоруссии. Окончательное решение главного вопроса передано на уровень международных федераций, однако далеко не все из них прислушались к мнению Баха. Более того, сам МОК советует не допускать наших атлетов к крупных стартам в командных видах спорта, аннулировать заявки спортсменов-военнослужащих, а также отсеивать тех, кто публично поддерживает СВО.

У нас в стране предложенные фильтры вызывают возмущение практически на всех уровнях. Но единая позиция по поводу участия в соревнованиях на основе «критериев политического нейтралитета» пока не озвучена. Возможно, дело в том, что все предложенные варианты касаются лишь стартов уровня чемпионатов мира и Европы, но не Олимпиады. Окончательный вердикт в отношении Игр-2024 МОК все время откладывает — видимо, ожидая ослабления международной напряженности. Сейчас дедлайн установлен на конец июля, когда до старта ОИ в Париже останется ровно год.

Фото Global Look Press

Возможен ли компромисс

Критикам Бах ответил в речи в Лозанне в своем туманном и высокопарном стиле. «Сейчас наша автономия находится под угрозой, отдельные государства стараются разделить мировое спортивное движение, — заявил глава МОК. — В тяжелые времена единство является фундаментальной ценностью для мирового спорта. Самый актуальный пример — решения относительно участия нейтральных атлетов с российским или белорусским паспортом. Многие федерации доказали, что это возможно, успешно проведя соревнования, в том числе чемпионаты мира, с учетом рекомендаций МОК. Это стало возможным на фоне заявлений скептиков, которые хотели заставить людей поверить в то, что подобное никогда не сработает. Подавляющее большинство представителей международного сообщества понимает сложность нынешней ситуации для спорта и поддерживает наш компромиссный подход».

В общем, вектор заявлений лидера олимпийского движения более-менее понятен. Несмотря на критику со стороны западного лагеря, он не собирается принимать решение об однозначном запрете на выступление россиян и белорусов на Играх-2024. При этом вопрос допуска изворотливый немец хотел бы переложить на плечи международных федераций. И здесь начинается самое интересное, поскольку «разная ситуация», как правило, сводится к тому, какие именно страны в каких организациях имеют руководящие роли.

Вопросы безопасности, целостности спорта и прочие разумные доводы оказываются на втором плане, если у власти в федерациях находятся жестко настроенные представители западного блока. Например, в легкой атлетике (британец Себастьян Коэ) или в конном спорте (бельгиец Ингмар де Вос). Также есть примеры, когда в целом решение принято в пользу России, однако действия исполнителей-бюрократов приводят к тому, что атлеты из РФ фактически не в состоянии выйти на старт. Как это произошло, например, в фехтовании. Там критерии реализуются так, что наша сборная сама добровольно объявила бойкот крупным стартам.

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Но появляются и признаки перелома в общественном сознании. Так, на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Марта Костюк была освистана за отказ от рукопожатия с белоруской Ариной Соболенко. То есть среди болельщиков крепнет уверенность, что спорт и политику мешать не следует.

Однако простого решения вопроса с допуском россиян в Париж ждать точно не стоит. Если бы Игры проходили в Азии или Латинской Америке, можно было бы уверенно прогнозировать наше приглашение на них в нейтральном статусе. Однако сейчас французский оргкомитет выступает за тотальный бан или отправку отдельных наших атлетов в команду беженцев. Что точно не устроит российскую сторону. И возможен ли здесь какой-то компромисс, пока неясно.

Глава МОК Томас Бах.
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Летние олимпийские виды спорта, в которых россияне допущены до крупных стартов либо международная федерация предполагает такую возможность:

  • Бокс
  • Спортивная борьба
  • Тхэквондо
  • Дзюдо
  • Гребля на байдарках и каноэ
  • Академическая гребля
  • Спортивная стрельба
  • Стрельба из лука
  • Фехтование
  • Настольный теннис
  • Скейтбординг
  • Современное пятиборье
  • Гольф
  • Триатлон
  • Тяжелая атлетика
  • Теннис
  • Велоспорт
  • Бадминтон

Летние олимпийские виды, в которых россияне не допущены до крупных стартов после рекомендаций МОК:

  • Легкая атлетика
  • Конный спорт
  • Серфинг
  • Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте
  • Парусный спорт
  • Плавание, синхронное плавание, прыжки в воду
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Летние олимпийские виды спорта, не предполагающие допуска согласно рекомендациям МОК:

  • Футбол
  • Баскетбол, баскетбол 3х3
  • Волейбол, пляжный волейбол
  • Гандбол
  • Водное поло
Олимпиада
Томас Бах
МОК
ОКР
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