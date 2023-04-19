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Сегодня, 15:45

Пенсионная реформа во Франции способна сорвать Олимпиаду-2024. Оргкомитету не позавидуешь

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
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Логотип Игр в Париже на фоне олимпийских колец
Фото Global Look Press
Олимпийские кольца на улице в Париже
Фото Global Look Press
Протестующие на улице в Париже
Фото Global Look Press
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Действия французских властей разожгли пожар, который может больно ударить по спортивному форуму.

За год до проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже протестные настроения во французском обществе идут по нарастающей. И удивляться этому не приходится: правительство страны, принимающей крупнейшее спортивное событие, действует крайне непоследовательно. А гигантские траты на Игры вызывают огромное раздражение.

Недовольство не только простых граждан, но и международных правозащитных организаций и политических партий вывели на новый уровень закон о слежке и наблюдении (призван обеспечить безопасность проведения ОИ), а также пенсионная реформа, которая и вовсе в перспективе может вызвать массовые протесты и забастовки, ставящие Олимпиаду под угрозу срыва.

И что же в такой патовой ситуации заявляет министр спорта Амели Удеа-Кастера? «Когда мы говорим об этих Играх, это Игры французов... Это никоим образом не государственные игры, это никоим образом не правительственные игры» — мол, непопулярные законы и реформы существуют в вакууме, и на жизнь в стране проведение Игр 2024 не повлияют. А Игры вообще организует Международный олимпийский комитет, и Франция тут ни при чем.

Олимпийские кольца на улице в Париже
Фото Global Look Press

Безопасность превыше всего, даже когда это никому не нравится?

После проваленного с точки зрения организации работы служб обеспечения безопасности футбольного чемпионата Европы 2016 (с печально известными погромами и столкновениями болельщиков в Марселе) и финала футбольной же Лиги чемпионов УЕФА — 2021 (с ужасной давкой перед матчем между «Реалом» и «Ливерпулем» на «Стад де Франс») желание организаторов не допустить повторения проблем на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2024 году вполне объяснимо. Однако пока что в этой сфере все неблагополучно: начиная от скандала с руководством и заканчивая крайне спорными законами о слежке и наблюдении.

Последние, предполагающие развертывание на мероприятиях системы «умных» камер наблюдения (в том числе установленных на беспилотные летательные аппараты) с применением искусственного интеллекта, прошли все стадии одобрения: сенат, Национальную ассамблею, межпартийный комитет. Голосование в парламенте также прошло для закона о слежке благополучно (252 за, 27 против), однако за пределами кабинетов реакция на новые меры безопасности далеко не настолько благодушная.

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Представители двух левых партий («Непокоренная Франция» и «Зеленые») подали судебный иск против принятия законов, в котором утверждают, что в них «нарушается право на неприкосновенность частной жизни» и «серьезно подрываются базовые свободы, в том числе свобода участия в мирных демонстрациях». Также в обращении задается резонный вопрос, почему законы, согласно проекту связанные только с Играми-2024, будут оставаться в силе аж до 31 марта 2025 года, в то время как Паралимпиада завершится 8 сентября 2024-го.

Свое недовольство новыми мерами безопасности выразили и 38 крупнейших международных правозащитных организаций, выпустивших официальное обращение. В нем говорится о том, что одно из крупнейших спортивных событий на Земле рискует стать одним из самых серьезных прецедентов нарушения права на неприкосновенность частной жизни. Правозащитники также подчеркнули, что законы могут «...поставить под угрозу право на протест».

Протестующие на улице в Париже
Фото Global Look Press

Пенсионная реформа — бомба замедленного действия

А протесты для Франции актуальны еще и в контексте реформы президента Эммаунэля Макрона, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Помимо того что тысячи французов выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие, активно разворачивается волна возмущения и в соцсетях, где распространяются призывы к срыву Игр. В частности, недовольным предлагается стать одним из 45 тысяч волонтеров, а затем устроить на Олимпиаде забастовку.

Оргкомитет настаивает на том, что возможную угрозу будут «воспринимать всерьез», но и не будут «переоценивать». А всех волонтеров предполагается подвергнуть административной проверке через базу Центра обеспечения безопасности Игр (создана совместно с МВД Франции).

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявляет, что «Эти инициативы, призывающие к нарушению надлежащей организации Игр ...преследуют неправильную цель». О серьезной обеспокоенности правительства потенциальными протестами в рамках Олимпиады говорит и то обстоятельство, что с представителями крупнейших профсоюзов уже проведена определенная работа.

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Так генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда (850 тысяч членов) Лоран Берже уже публично заявил, что выступает против срыва каких бы то ни было мероприятий, связанных с Парижем-2024. «Олимпийские игры должны быть праздником, это должен быть волшебный момент для тех, кто любит спорт... мы никогда не должны переходить черту», — подчеркнул профсоюзный деятель.

Тем не менее надо помнить, что французские профсоюзы — один из самых активных в мире, особенно по части массовых протестов и забастовок. И если конфликт не удастся погасить, благополучие Игр-2024 — последнее, о чем будут думать протестующие в ходе борьбы за свои права.

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