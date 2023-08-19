Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:45

Франция вложила миллиарды евро в очистку Сены, но вода все равно грязная. Беда Олимпиады-2024

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Соревнования по плаванию на открытой воде в Париже
Соревнования по плаванию на открытой воде в Париже.
Фото AFP
Проведение соревнований на открытой воде в Париже в данный момент невозможно — сорваны вторые тестовые старты за месяц.

Бездомные, протесты, финансовые трудности... С какими только вызовами ни приходилось сталкиваться оргкомитету Игр-2024 в Париже. И вот еще один — Олимпиада может остаться без соревнований на открытой воде. По плану плавание и триатлон должны были проходить в акватории Сены, но с этим проблемы. Воспетая выдающимися писателями река не отличается чистотой — это известно давно. Однако французские власти намеревались очистить ее и подготовить к стартам. На проект по очистке Сены выделили миллиарды евро, только вот результатов не видно — уже второй тестовый турнир на грани срыва.

Соревнования по плаванию на открытой воде в Париже
Фото AFP

Очистка Сены — предвыборный проект мэра Анн Идальго

Этап Кубка мира по пара-триатлону в Париже пришлось превратить в соревнования по дуатлону — от плавательного этапа международная федерация триатлона отказалась. Причина банальна: пробы воды показали, что плавать в акватории Сены небезопасно. И это тревожный сигнал, ведь мало того что этот старт был тестовым перед Олимпиадой и Паралимпиадой, так еще и второй подобный инцидент за этот месяц. До старта Игр-2024 уже меньше года, в то же время оргкомитет ничего не может поделать с качеством воды в реке. В начале августа похожая история была с тестовыми соревнованиями по плаванию на открытой воде. Официально их отложили из-за сильного дождя, который и вызвал загрязнение Сены. Однако в кулуарах World Aquatics признавали, что не готовы допускать своих спортсменов плавать в водах столицы Франции и всерьез тревожатся за Олимпиаду.

Протестующие на улице во время гонки &laquo;Тур де&nbsp;Франс&raquo;. Чем беспорядки во Франции грозят Олимпиаде-2024? «Тур де Франс» уже на грани срыва

Этап Кубка мира по плаванию в Париже так и не провели. Эксперты взяли пробы воды спустя пару дней и сообщили, что ее качество «все еще ниже приемлемых стандартов для защиты здоровья пловцов». Проведение соревнований в реке Сене было одним из ключевых обещаний для Игр, данных мэром Парижа Анн Идальго. Эту идею она использовала в своей предвыборной кампании. Ведь для парижан грязная Сена — это больной вопрос на протяжении многих поколений. Власти запретили купаться в реке еще в 1923 году из-за высокого уровня загрязнения. Однако историки утверждают, что проблема не только в выбросах с фабрик и заводов. Беда восходит еще к XVI веку, когда в воду бросали тела погибших в ходе религиозных войн между протестантами и католиками.

Соревнования по плаванию на открытой воде в Париже
Фото AFP

Прорабатываются альтернативные варианты водоемов

Веками на грязную воду в столице французы закрывали глаза. Считалось, что вернуть Сене нормальный вид уже едва ли возможно. Поэтому когда Идальго обязалась пустить в нее олимпийских пловцов, многие решили, что это популизм. Однако на реализацию идеи теперь потрачено около 3 миллиардов евро. Очистка проходила в несколько этапов, и к ней привлекали лучших специалистов со всего света. Соревнования, намеченные на конец этого лета, должны были стать проверкой качества проведенных работ. При этом оргкомитет на словах не переживал за состояние водоема. Брижит Легаре, старший менеджер спортивного кластера в Париже-2024, в интервью французским медиа больше волновалась за стартовый понтон и установку трибун для зрителей. Однако пока что желающих проплыть вдоль острова Сите почему-то немного. Нет не только соревнований — закрыт и городской пляж.

«С 20 июля по 2 августа в Париже выпали рекордные 104 миллиметра осадков, — пытается оправдаться Кристоф Рибе, заместитель мэра Парижа по вопросам спорта. — Такого не было как минимум 20 лет, и это в четыре раза больше, чем в среднем за последние годы наблюдений».

Из&nbsp;Парижа вывезут всех бездомных. Из олимпийского Парижа вывезут бомжей. Ради Игр город идет на жертвы

Все бы ничего, но неужели проблема, связанная с дождем, не разрешилась и спустя пару недель? А что, если осадки пойдут во время Олимпиады, как тогда поступит оргкомитет? И хотя офис Идальго продолжает настаивать на том, что с качеством воды в Сене все в порядке и переживать не стоит, Word Aquatics и World Triathlon неформально пытаются прорабатывать с оргкомитетом Игр-2024 альтернативные варианты водоемов, где можно провести соответствующие олимпийским стандартам старты. Рисковать лучшими спортсменами мира ради политических очков мэра Парижа никто не собирается.

Олимпиада
8
9
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Произвол или все по закону? World Athletics не пускает Россию на Олимпиаду в обход МОК
Новости
RSS RSS
Все новости