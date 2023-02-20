Выступления под нейтральным флагом — предательство?

Победы в спорте России сейчас нужнее, чем прежде.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году наша сборная завоевала только две золотые медали — в женском фигурном катании и в финале хоккейного матча, который пришелся на день закрытия Олимпийских игр. Западные спортсмены негодовали: «Было ощущение, что мы не на церемонии закрытия Олимпийских игр, а на торжестве по случаю победы русских». Благодаря нашим парням финальной точкой изначально унизительных для России Игр стал русский триумф.

И если на церемонии открытия 9 февраля 2018 года российские спортсмены шли с опущенными глазами, впервые без флага и под осуждающими взглядами западных журналистов и атлетов, то день закрытия соревнований оказался целиком нашим. Несмотря на нейтральный флаг, несмотря на всего лишь две золотые медали. Как будто воплотилась в жизнь строка Евангелия: «Многие же будут первые последними, и последние первыми».

Сколько слов написано после той хоккейной победы: о том, как она сплотила наше общество, о том, что золотой финал случился в выходные по случаю Дня защитника Отечества, в День торжества православия. В часы, когда в европейской части России в храмах служили праздничную литургию. Фотографии хоккеистов на торжественном обеде у патриарха и с церковными свечами в руках на благодарственном молебне по случаю победы облетели все патриотические паблики. Даже странички тех, кто сначала считал, что ехать без флага и гимна в Пхенчхан — это предательство...

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Хоккеисты вдохновили тысячи родителей на то, чтобы привести своих детей в этот вид спорта, стали примером для подрастающих мальчиков. Были ли они предателями, поехав на Олимпиаду без национального флага, но подарив всей стране ощущение победы над политизированным решением о нейтральном статусе? Патриарх назвал их поступок подвигом, а ура-патриоты — предательством. Пока больше вопросов к «патриотам».

Стремление противопоставить спортсменов защитникам Родины — очень опасная тенденция в сложные для государства времена. Тех, кто в нынешних условиях с угрозой для собственной безопасности готов ехать на международные старты, защищать честь страны и приносить ей победы, подло приравнивать к тем, кто готов публично отречься от Родины. Ни Министерство спорта, ни Олимпийский комитет России, ни сами спортсмены не поддержали инициативу по публичному отречению наших атлетов от своей страны и ее политики ради допуска к международным соревнованиям. Но эпатажные народные избранники упорно им приписывают такую готовность.

Спортивная жизнь России должна продолжаться

Победы России на соревнованиях, особенно в условиях давления, — это сильнейший объединяющий фактор, мощнейший мотиватор для фронта и тыла. Победы, укрепляющие дух, в сложные времена и в период спецоперации имеют важнейшее значение. Это безоговорочная истина.

В чем подвиг советской команды киевского «Динамо», сыгравшей на оккупированной территории не одну игру с нацистами и расстрелянной за победу в последнем матче? В том, что эта победа дала всплеск гордости и надежды находящимся в оккупации людям. Показала, что советский человек будет побеждать в любых условиях на любом поле любого противника.

В чем смысл мачта между командами «Динамо» и Металлического завода в блокадном Ленинграде с обессиленными игроками, когда каждого ленинградца заботил только один вопрос: где взять еды и как выжить завтра? В чем смысл матча на руинах Сталинграда через несколько недель после окончания Сталинградской битвы? Почему вместо того, чтобы скорбеть и разгребать разрушенные улицы, горожанам устроили праздник спорта с приездом московского «Спартака» к местному «Динамо»? Зачем в стране, которая вела самую кровопролитную свою войну, проходили масштабные всесоюзные чемпионаты по легкой атлетике, массовые забеги и заплывы?

И матч в блокадном Ленинграде, и матч на руинах Сталинграда, и чемпионаты во время Великой Отечественной — это мощнейший сигнал, что общество не сломлено, жизнь продолжается, победа будет нашей, потому что в нас есть силы соревноваться и побеждать в любых условиях. И этот сигнал был считан каждым советским человеком и западным миром. «Если русские играют в футбол в Сталинграде — значит, они уверены, что все будет хорошо», — писала английская The Times.

Международные победы усиливают это ощущение во стократ. Они укрепляют общество и деморализуют противника. Напомню, что до 1952 года Советский Союз не участвовал в Олимпийских играх, поэтому продолжал свою привычную спортивную деятельность в той форме, в какой она была до начала Великой Отечественной войны. Нынешняя спортивная жизнь России включает в себя участие в международных соревнованиях, и она также должна продолжаться и регулярно давать нашей стране всплеск гордости и ощущение побед над западными оппонентами.

Поэтому не может не возникнуть вопрос: неужели народные избранники, которые хотят закрыть спорт в границах нашего государства и отнять у народа одухотворяющие победы по типу той, что случилась в Пхенчхане, не знают историю? Или они сознательно пытаются подорвать дух российских граждан в сложное время? Объяснимо стремление НОК Украины, Польши и других недругов России изолировать наших спортсменов и не допустить их ярких побед в период СВО. Но необъяснима поддержка инициативы врагов нашей страны российскими депутатами...

Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Не страна для флага, а флаг для страны

Стали популярными мемами фотографии российских фигуристок на пьедесталах чемпионата мира и чемпионата Европы 2021 и 2022 годов под флагом Федерации фигурного катания на коньках России с подписью: «Нет нашего флага, но и ваших тоже нет».

На ЧЕ по фигурному катанию 2022 года вся Европа четыре раза подряд слушала Чайковского, ни один другой гимн не прозвучал, а по окончании турнира российские спортсмены устроили фотосессию на льду с национальным флагом. Выглядели они как предатели, забывшие свою Родину и радующиеся исключительно своим победам? Конечно, нет. Так же, как не выглядели российские олимпийцы, выступавшие в Пхенчхане под нейтральным флагом. Пересекая воздушную границу России, они в самолете срывали со своей формы белые шарфы, закрывающие триколор. Этот поражающий патриотизмом порыв души, который облетел соцсети, до сих пор вызывает лично у меня слезы.

Фраза псевдопатриотов о том, что «бесчестно отправлять на соревнования атлетов без национального флага, когда за этот флаг сейчас гибнут люди», — это не просто манипуляция и подмена понятий, но и ярчайший пример политического фарисейства. Не человек для субботы, а суббота для человека. Не страна для флага, а флаг для страны.

Наши защитники Отечества сейчас проливают кровь не за флаг, а за безопасность своей Родины, ее граждан. Флаги, с которыми идут в бой наши соотечественники, к слову, очень разнятся. Это и флаг России, и советское Знамя Победы, и флаг Российской империи, и российский флаг из олимпийского Сочи с такими нужными стране словами: «Одна страна — одна команда» и «Болеем за наших». Значит ли это, что не все из них по-настоящему проливают кровь за Россию?

По мнению псевдопатриотов — да, потому что флаг важнее всего. По мнению тех, кто по-настоящему любит свою страну, важен подвиг героев, а не то, что они размещают у себя в окопах для поднятия духа и в чем находят свою мотивацию. Мы можем только сказать им спасибо за их доблесть и делать все для того, чтобы они умножали свои победы. В том числе поднимать дух в тылу, каждый в своем деле.

России нужны победы. В спорте — тоже. Особенно сейчас.