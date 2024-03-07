Журова — о решении МОК: «За спортсменов из Израиля я могу только порадоваться. С нами должны поступить так же»

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что статус спортсменов из Израиля на Олимпийских играх-2024 не будет пересмотрен на фоне событий в Газе.

«За спортсменов из Израиля я могу только порадоваться, честно говоря. Вопрос, к чему только двойные стандарты? Я бы не стала, например, никогда требовать: «Ой, а сделайте Израилю так же, как нам». Это совершенно неправильно и неприемлемо. Это с нами должны поступить так же, как с ними. Одной стране можно, другой нельзя», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям и обязаны пройти проверку на соответствие критериям организации.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа в Париже. В них примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.