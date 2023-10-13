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Бах назвал отличия между включением Крыма в ОКР и присоединением в организацию советов ДНР и ЛНР

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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что нельзя сравнивать включение олимпийского совета Крыма к ОКР в 2016 году и присоединение в ОКР советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Они [ОКР] спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России, и вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

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В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Кроме того, организация предложила запретить участие в соревнованиях спортсменам, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: РИА
Томас Бах
МОК
ОКР
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