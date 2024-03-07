Валуев сравнил Баха с Байденом после слов президента МОК о России: «Пятая точка в кресле шкворчит»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» слова главы МОК Томаса Баха, который считает, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию.

«Тут байденовщина уже какая-то, откровенно говоря. Шапка на воре горит, пятая точка в кресле шкворчит. Хотя вроде по возрасту должен в здравом уме быть еще», — сказал Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.