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Тарасова — о словах Винер: «Если бы гимнасток допустили, то судили бы безобразно»

Руслан Минаев
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Ирины Винер о том, что выступление российских спортсменов на международной арене без флага и гимна является позором.

«Если Ирина Александровна решила так и за эти годы она сделает новую команду, то будет прекрасно! Но спортсмены тренируются у разных тренеров, и каждый считает по-своему. Поэтому нужно считаться с их мнением.

К тому же я думала о гимнастике, и если бы гимнасток допустили, то судили бы безобразно. Мы видели это судейство, как в фигурном катании: кто что хочет, то и поставит. Поэтому нам всем надо подумать», — цитирует Тарасову Sport24.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: Sport24
Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
Татьяна Тарасова
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