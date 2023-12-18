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Сегодня, 14:35

Президент ФВСР Екимов о словах Винер: «Надо ехать. Олимпиада — это веха в жизни спортсмена»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Ирины Винер о том, что выступление российских спортсменов на международной арене без флага и гимна является позором.

«Вопрос очень сложный, — сказал Екимов «СЭ». — Мы все слушали выступление президента на прямой линии, где было дано поручение ОКР и министерству спорта выработать единый подход по данному вопросу. Нужна единая государственная политика, тогда и будем отталкиваться. Если бы от меня что-то зависело, я бы сказал, что надо ехать. Даже наш президент сказал, что наших спортсменов знают с флагом и без флага. Для спортсмена Олимпийские игры — это веха в жизни, которая сопряжена с самоотречением в угоду профессиональным результатам. Олимпиада — это экзамен, это цель. Можно сказать, что мы не едем и бойкотируем, но тогда потеряем мотивацию спортсменов. Какими стимулами ее поддерживать?».

Екимов ответил на вопрос о желании российских спортсменов принять участие в Олимпиаде.

«Общался с ребятами, которые имеют право ехать на Олимпиаду, они сами не определились — хотят ли выступить. Программа соревнований большая. Нужно время подумать, чтобы включить в нее Олимпиаду со всеми причудами. Вопросов много, спортсмены тоже от этого страдают. И потом, для российских спортсменов выступление на территории противника — это тоже подвиг. Это факт, и его надо учитывать в том числе при вынесение решения государства», — добавил Екимов.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Вячеслав Екимов
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