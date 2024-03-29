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29 марта, 16:15

Рублев ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2024

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером сообщил, что с большой долей вероятности сыграет на ближайшей Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

— 8 марта было официально объявлено, что российских теннисистов допустят до Олимпиады в Париже. Вы, уже будучи олимпийским чемпионом в миксте, хотите туда поехать?

— Да. Если, даст Бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане — то с очень большой долей вероятности я поеду. В каких разрядах? В одиночке точно, по другим не знаю, поскольку ни с кем пока мы это не обсуждали.

— Не было каких-то звонков, давления, что не стоит ехать без флага и гимна?

— В моем случае пока ничего такого не было.

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Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа в Париже. На прошедших Играх в Токио 26-летний Рублев в паре с Анастасией Павлюченкой завоевал золотую медаль, победив в финале микста россиян Аслана Карацева и Елену Веснину.

Теннис
Олимпиада
Париж-2024
Андрей Рублев
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