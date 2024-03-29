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29 марта, 15:30

Анатолий Чайковский — о МОК: «Полная интеллектуальная деградация и малограмотность его руководителей во главе с Бахом»

Александр Кружков
Обозреватель
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Томас Бах.
Фото AFP

Бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский, написавший множество книг о фигурном катании, в интервью «СЭ» высказал мнение о последних решениях МОК.

— Международный олимпийский комитет измельчал. Раньше там были личности совершенно другого масштаба. А то, что в последнее время вытворяет МОК, свидетельствует о полной интеллектуальной деградации и малограмотности его руководителей во главе с Бахом. Олимпиада — это праздник, а не место для политических распрей.

Вспоминаю 1980 год. Когда из-за ввода советских войск в Афганистан Игры в Москве бойкотировали более 60 стран, включая США, Канаду, Японию, ФРГ. Но МОК никого не отстранял, не выставлял нелепых ограничений. Наоборот, там постоянно подчеркивали, что Олимпиада должна состояться как символ дружбы и единства.

Позже появились Игры доброй воли. Самаранч, президент МОК, этим соревнованиям, задуманным вроде как в противовес Олимпиаде, не только не препятствовал — наоборот, всячески поддерживал. А сейчас Бах грозит санкциями тем, кто собирается участвовать в Играх дружбы... Дикость!

Анатолий Чайковский. Анатолий Чайковский: «Жена говорит, что не поехала бы на Олимпиаду в нейтральном статусе. У меня другое мнение...»

Томас Бах
МОК
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