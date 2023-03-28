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Сегодня, 02:25

России могут запретить участие в игровых видах на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Сборной России на Олимпиаде-2024 могут запретить участие в игровых видах, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, такое решение может стать одним из критериев допуска российских спортсменов на Олимпиаду. В январе исполком МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Однако руководство МОК может ужесточить свою позицию, так как ряд стран призывает комитет полностью исключить возможность выступления российских атлетов на Играх-2024.

28 марта в Лозанне (Швейцария) пройдет заседание исполкома МОК, на котором подведут итоги консультаций по статусу россиян и белорусов.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

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