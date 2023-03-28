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Роднина о предстоящем исполкоме МОК: «Быстрого и моментального решения по допуску наших спортсменов ждать не стоит»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась с «СЭ» ожиданиями от предстоящего исполкома МОК.

«Хотелось бы, чтобы этот вопрос разрешился. Но, думаю, окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов мы сегодня не услышим. Нужно понять, насколько их предложения будут нас устраивать. Быстрого и моментального решения ждать точно не стоит», — сказала Роднина «СЭ».

Во вторник, 28 марта в Лозанне (Швейцария) пройдет заседание исполкома МОК, на котором подведут итоги консультаций по статусу россиян и белорусов.

Олимпиада
Ирина Роднина
МОК
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