Роднина о предстоящем исполкоме МОК: «Быстрого и моментального решения по допуску наших спортсменов ждать не стоит»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась с «СЭ» ожиданиями от предстоящего исполкома МОК.

«Хотелось бы, чтобы этот вопрос разрешился. Но, думаю, окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов мы сегодня не услышим. Нужно понять, насколько их предложения будут нас устраивать. Быстрого и моментального решения ждать точно не стоит», — сказала Роднина «СЭ».

Во вторник, 28 марта в Лозанне (Швейцария) пройдет заседание исполкома МОК, на котором подведут итоги консультаций по статусу россиян и белорусов.