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Чемпионка мира Демурчян: «Планирую поменять весовую категорию, чтобы участвовать в Олимпиаде в Париже»

Демурчян рассказала о планах по смене весовой категории к Олимпиаде-2024 в Париже
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Чемпионка мира по боксу среди женщин (категория до 70 кг) Анастасия Демурчян в интервью «СЭ» рассказала о планах по смене весовой категории к Олимпиаде-2024 в Париже.

— Задумываетесь ли о переходе в профессиональный бокс?

— Нет, это, конечно, интересно, но я пока по любителям, по олимпийскому боксу. А так, дальше посмотрим. Вдруг все поменяется в жизни, взбредет в голову попробовать, но пока олимпийский бокс.

— Чемпионат мира по боксу-2023 был одним из квалификационных турниров к Олимпиаде-2024 в Париже. Планируете ли менять весовую категорию для участия там, если нас допустят?

— Да, у меня не олимпийская весовая категория. Мы с тренером планируем увеличить мой вес и перейти в весовую категорию до 75 кг, чтобы участвовать в Олимпиаде.

— Вы сохраняете надежду на то, что нас пустят на Олимпийские игры в Париже?

— Всегда нужно верить и надеяться, что нас допустят к соревнованиям с флагом и гимном. Мы надеемся только на лучшее. Мы все равно готовимся, идем к своим целям. В планах это есть.

Демурчян победила в весовой категории до 70 кг. В финале она победила австралийку Фрэнсис Скотт. По итогам трех раундов победу единогласным решением (5:0) одержала Демурчян.

Анастасия Демурчян. «Услышала Чайковского — стало обидно». Демурчян о скандале с гимном России на ЧМ и планах на Олимпиаду
Олимпиада
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