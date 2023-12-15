Поздняков — о числе отобравшихся на Олимпиаду россиян: «Виновники этого должны понести ответственность перед судом истории»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на озвученное МОК число отобравшихся на Олимпийские игры в Париже российских спортсменов.

— Неделю назад заявили из Лозанны о желании допустить российских спортсменов и тут же издевательски озвучили цифру, что шесть российских спортсменов прошли отбор! При этом тысячи были отрезаны. А те единицы, которым удалось проскользнуть, лишены возможности представлять свою страну. Это точно противоречит принципам олимпизма. Виновники этого должны понести ответственность перед судом истории.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно обновленному релизу на официальном сайте МОК, лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.