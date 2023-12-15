Матыцин: «Минспорта РФ совместно с федерациями будет изучать критерии МОК в интересах спортсменов и нашей великой страны»

Министр спорта России Олег Матыцин подвел итоги 2023 года для отечественного спорта.

«Год был непростой не только из-за давления на российский спорт. Мне очень приятно, что мы продолжаем работать и решать задачи, которые определил президент РФ. Продолжаются попытки раскола, но мы едины в понимании, что главная наша цель — развитие национальной системы спорта. Мы должны думать о наших спортсменах и тренерах, о развитии спорта в регионах. Мы продолжаем работать над созданием суверенной системы спорта. Это не означает, что мы изолируемся. Я уверен, что мы не снижаем темпов и обеспечиваем конкурентоспособность российского спорта. Это является фундаментом для решения задач», — сказал Матыцин.

Он также высказался по поводу критериев МОК по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.

«Президент четко сформулировал позицию критериев. Мы будем совместно с федерациями изучать их. И примем решение, которое учтет интересы наших спортсменов и нашей великой страны», — добавил министр спорта.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Также на Олимпиаде будет запрещено демонстрировать символику России на любом из мероприятий и объектов Игр.