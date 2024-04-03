Песков отреагировал на слова Баха про слежку за высказываниями российских спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о словах главы МОК Томаса Баха про слежку за высказываниями российских спортсменов.

«Если это комиссия, которая могла бы работать по мониторингу различных высказываний, с тем чтобы не вмешивать политику в спорт, и это касалось бы всех, это можно было бы понять. Если это комиссия в рамках МОК, которая работает только по российским спортсменам, — то вряд ли это можно понять. Тогда однозначно это противоречит принципам олимпийской семьи», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сообщил, что за политическими высказываниями российских спортсменов идет слежка.

МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. 19 марта исполком организации сообщил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.