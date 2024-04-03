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Крымские спортсмены не поедут на Олимпийские игры-2024

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду-2024.

«Спортсмены от республики Крым на Олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение. Международный олимпийский комитет (МОК) предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают», — сказал Аксенов журналистам.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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