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Сегодня, 09:22

Бах: «МОК просил украинцев следить за словами спортсменов из России в интернете»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Томас Бах.
Фото AFP

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете.

«Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — приводит РИА Новости слова Баха, чей разговор опубликовали пранкеры Вован и Лексус.

Бах также отметил, что в МОК есть наблюдательная комиссия, которая совместно с независимой компанией следит за публичными заявлениями спортсменов в поддержку правительства России.

На прошлой неделе пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с главой ВАДА Витольдом Банькой. Банька в диалоге заявил, что представители Африки могли бы отговорить страны от участия в Играх дружбы.

Ранее МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. 19 марта исполком организации сообщил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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