ПАСЕ призвала МОК не допускать спортсменов из России до Олимпиады-2024 в Париже

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт организации.

Резолюция предусматривает отказ россиянам и белорусам в допуске до Игр даже в нейтральном статусе.

«Ассамблея настоятельно призывает представителей МОК, а также национальные и международные спортивные федерации выразить несогласие с предложением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать даже в качестве нейтральных атлетов в предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже», — говорится в тексте резолюции.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом рекомендовано не допускать россиян до международных турниров в игровых видах спорта.

Олимпиада в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

20 июня в МОК заявили, что вопрос участия спортсменов из России в Играх-2024 еще не решен.