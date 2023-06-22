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МОК будет сотрудничать с Макроном по вопросу допуска россиян до Олимпиады в Париже

Виталий Косик
Корреспондент
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Эмманюэль Макрон и Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что он и президент Франции Эммануэль Макрон договорились сотрудничать по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр в Париже.

«Последний хороший пример — саммит G7, где представители семи ведущих стран высказались в поддержку рекомендаций МОК. А ведь там были страны, которые примут ближайшие три Олимпиады. Но там они заявили, что россияне и белорусы ни при каких условиях не могут быть представлены на Играх как представители своих стран. Две недели назад я встречался с Макроном, мы договорились сотрудничать в том числе в вопросе допуска россиян и белорусов, но исключительно в нейтральном статусе», — приводит слова Баха «РИА Новости».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Томас Бах
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