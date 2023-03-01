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Матыцин: «На любой формат, который мы пытаемся предложить, пытаются наложить санкции»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался возможностях развития российского спорта в период отстранения российских атлетов от международных соревнований.

— Какие форматы взаимодействия с другими странами действительно жизнеспособны? Студенческий спорт? Какие форматы выходят за пределы изоляции?

— Сложно сказать. Думаю, на любой формат, который мы пытаемся предложить, пытаются наложить санкции, если откровенно говорить. Но здесь дело не в том, чтобы доказать мировому сообществу, что мы продолжаем оставаться дееспособными, потому что к этому вопросов не возникает. Речь идет о том, чтобы создать такую мощную платформу, которая позволила бы внутри нашей страны развиваться спорту, создать конкурентную среду, дать возможность спортсменам сохранять свой потенциал как ведущих спортсменов разных видов спорта.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.

Олимпиада
Олег Матыцин
МОК
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