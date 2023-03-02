Нагорный — о возможном допуске России к отбору на ОИ-2024: «У нас появилась надежда»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный в комментарии для «СЭ» выразил надежду, что Россия сможет принять участие на отборе к Олимпийский играм-2024 в Париже.

«Сегодня состоится заседание FIG, на котором станет известно, сможем ли мы отбираться на Олимпийские игры-2024 или нет. У нас появилась надежда. Мы всей командой тренируемся на базе. Если решение будет положительным для нашей сборной, то я должен быть готов сразу на все 100 процентов», — сказал Нагорный.

С 1 по 2 марта в Лозанне пройдет заседание исполкома Международной федерации гимнастики (FIG).

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на официальные соревнования. В этот же день в Международной федерации гимнастики поддержали рекомендации МОК по допуску российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.