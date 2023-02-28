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28 февраля, 23:25

Гендиректор НОК Германии считает, что еще не время возвращать Россию на международную арену

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор Олимпийской спортивной конфедерации Германии Торстен Бурместер заявил, что время для допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях еще не пришло.

«С нашей точки зрения, сейчас не время допускать спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям. На так называемом консультативном совещании МОК 19 января большинство национальных олимпийских комитетов высказались за повторное рассмотрение вопроса о допуске. Там мы четко выразили свою позицию и сказали, что можем представить их возвращение — в случае принятия такого решения — только на очень жестких условиях», — цитирует Бурместера DOSB.

Гендиректор немецкой олимпийской конфедерации расшифровал, что в его понимании означают «очень жесткие условия».

«Например, должен быть гарантирован подлинный нейтралитет, то есть действительно не должно быть флагов, национальных символов или цветов и исполнения гимнов. И самое главное, необходимо усилить поддержку украинских спортсменов, чтобы они могли достойно подготовиться к соревнованиям и к Олимпийским играм. В целом остается очень много нерешенных вопросов, которые необходимо решить МОК и международным федерациям», — добавил Бурметсер.

Также, по словам функционера, необходимо следить, чтобы никакие спортсмены из России или Белоруссии, поддерживавшие СВО, не были допущены к участию в Играх, а спортсмены, которым разрешено участие, прошли надлежащее допинг-тестирование.

25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

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