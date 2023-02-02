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Сегодня, 17:07

МОК: решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 еще не принято

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже еще не принято.

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«Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпийских играх 2024 года в Париже для спортсменов с российским или белорусским паспортом», — приводит РИА «Новости» релиз МОК.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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