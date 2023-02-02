«Призываем МОК пойти дальше». Правозащитники спорят об олимпийских ценностях и допуске российских спортсменов

Идею вернуть россиян на международную арену поддержали даже в Олимпийском комитете США, но наши оппоненты из Европы пока не сдаются.

Международный олимпийский комитет (МОК) на днях призвал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. И сделано это было после обсуждений с двумя специальными докладчиками ООН. Теперь организация опубликовала доклад, в котором говорится о признательности МОК за рассмотрение вопроса об атлетах из России и Белоруссии, а также упомянуто о необходимости избежать дискриминации в данном вопросе.

Заявление

Из сообщения, опубликованного на сайте ООН, следует, что организация находится в постоянном контакте с МОК с начала осени прошлого года. Эксперты ООН направили сообщение в Международный олимпийский комитет еще 14 сентября 2022 года. Они получили ответ два месяца спустя — 11 ноября. И с тех пор поддерживают контакт с его представителями.

Заявление, которое МОК обнародовал 25 января, было опубликовано именно после обсуждений с представителями ООН. В организации выразили одобрение по данному вопросу, но также призвали двигаться дальше. А именно — избежать дискриминации.

«Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив недискриминацию любого спортсмена по признаку его национальности. Рекомендация МОК подняла серьезные вопросы прямой дискриминации, поскольку спортсмены не должны подвергаться дискриминации по признаку их национальности.

«Мы понимаем желание поддержать украинских спортсменов и украинское олимпийское сообщество, которые страдают от происходящего. Но Олимпийский комитет и, в более широком смысле, все сообщество также несут непреодолимое обязательство соблюдать Олимпийскую хартию и, в более широком смысле, международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Когда государства так вопиюще игнорируют права человека, мы несем большую ответственность за поддержку наших общих ценностей», — заявили эксперты.

Флаг сборной России на Олимпийских играх. Фото Global Look Press

Дискриминация

Эксперты ООН в лице докладчика в области культурных прав Александры Ксантаки и специалиста по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Ашвини К.П. призвали не просто восстановить участие спортсменов из России и Белоруссии в международных спортивных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Они считают, что нельзя требовать от атлетов принятия какой-либо стороны в происходящем конфликте. «Это условие открывает двери для давления и интерпретаций. Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности. Это включает в себя правило о том, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена», — говорится в заявлении.

Реакция

Все больше мировых организаций высказываются по поводу ситуации. Так, новый руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал инициативу МОК по возвращению российских спортсменов на международные соревнования:

«Мы выслушали многих спортсменов в США и понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира, но только при условии обеспечения безопасной и честной игры. Если условия нейтралитета и безопасной, чистой и честной конкуренции будут соблюдены, мы верим, что дух Олимпийских игр возобладает», — приводит Associated Press слова Сайкса.

Но при этом не все на Западе считают необходимым возвращение спортсменов из России и Белоруссии. В частности, против этого решения высказались представили Польши, Великобритании, Латвии, Швеции, Дании и, что было вполне ожидаемым, Украины.

Министр спорта Польши Камил Бортничук даже заявил о намерении создать коалицию против участия российской и белорусской сборных в Олимпийских играх 2024 года в Париже. При этом данная позиция продвигается как необходимость, поэтому, по версии представителей ряда стран, она не является дискриминационной. Но такого радикального мнения придерживаются далеко не все. И представители, которые негативно настроены против возвращения россиян и белорусов, по большому счету находятся в меньшинстве.

Кирсти Ковентри. Фото Global Look Press

Первый шаг

Что касается исполкома МОК, то его позиция совершенно прозрачна. Так, член Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри отметила, что содействие возвращению российских и белорусских спортсменов на спортивные мероприятия и их включению в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже — это только первый шаг.

«Очевидно, со мной консультировались, и я разговаривала со многими разными спортсменами и членами клуба. Президент Томас Бах решил провести все эти консультации. Поэтому это должно было произойти. В конце концов, наши олимпийские ценности заключаются в том, чтобы быть открытыми и приветствовать всех. Я согласна, что это только первый шаг, и давайте посмотрим, что из этого получится», — приводит insidethegames слова Ковентри.

И процесс уже запущен. В январе руководитель Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх выступил за приглашение на континентальные турниры представителей России и Белоруссии. В след за ними африканская ассоциация в марте выступит с похожей инициативой. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) также выпустили заявление с одобрением решения МОК.

Понятно, что пока не все ассоциации отреагировали в положительном ключе. В частности, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) заявила, что решение по россиянам может принять только Совет FIS, а до ЧМ-2023 в Планице он точно не состоится. Таким образом, на мировом первенстве россиян не будет, как и на Европейских играх-2023. Но то, что процесс запущен, — это факт.