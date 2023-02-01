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Эксперты ООН призвали МОК обеспечить недискриминационные условия для спортсменов из России

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Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
Фото Global Look Press

Эксперты ООН в области прав человека приветствовали позицию МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и заявили о недопустимости их дискриминации по национальному признаку, информирует РИА «Новости».

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Заявление специального докладчика ООН в области культурных прав Александры Ксантаки и спецдокладчика по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Ашвини К.П. было распространено в среду.

25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

«Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности, — говорится в заявлении спецдокладчиков ООН. — МОК и в целом олимпийское сообщество обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Условие, касающееся поддержки спецоперации на Украине, открывает дверь для давления и интерпретации. Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности. Это включает в себя правило о том, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена».

В заявлении отмечается, что не следует требовать от спортсменов, чтобы они принимали чью-либо сторону в конфликте.

Источник: ria.ru
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