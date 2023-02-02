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Цзю уверен, что Россия поедет на Олимпиаду с флагом и гимном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о возможном допуске российских спортсменов в нейтральном статусе к летней Олимпиаде-2024 в Париже.

«Не надо рассматривать поездку на Олимпиаду без флага. Россия поедет на Олимпийские игры в Париж и с флагом, и даже с гимном. Все будет нормально — уверяю вас. Я абсолютно искренне верю в полный допуск российских спортсменов к Олимпийским играм! У меня нет сомнений», — приводит слова Цзю «Спорт День за Днем».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/konstantin-tszyu-rossiya-poedet-na-olimpiadu-s-flagom-i-gimnom
Костя Цзю
МОК
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