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Сегодня, 20:24

МОК настоятельно рекомендовал не требовать недопуска спортсменов из России до Олимпиады 2024 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский флаг.
Фото Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно рекомендовал коалиции стран, выступающей против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже, не требовать недопуска спортсменов до Игр 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

МОК направил письмо олимпийскими комитетам стран, чьи министры спорта принимали участие в саммите 10 февраля.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230213/olimpiada-1851806269.html
Олимпиада
МОК
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