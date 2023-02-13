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Иоланда Чен: «Если бы россиян не хотели видеть на Олимпийских играх, нам бы уже давно сказали»

Чен высказалась о допуске российских спортсменов до международных турниров
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный телекомментатор, чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен рассказала, сможет ли Международный олимпийский комитет принять решение о допуске спортсменов из России и Беларуси на международную арену, не оглядываясь на мнение правительств стран Европы.

«МОК не может быть абсолютно независимой организаций, она все равно чем-то, как-то, зачем-то и почему-то финансируется. Поэтому с разных сторон там мнения и давления, люди уже обалдели от этой ситуации и не знают, что делать. Томас Бах, организаторы соревнований хотят, чтобы они выступали. Потому что если позиция была бы «Нет», нам бы уже давно сказали: нет, ребята, ни при каких обстоятельствах выступать не будете, отстаньте и заткнитесь, мы вас ни слышать, ни видеть не хотим. Но, поскольку идут все эти разговоры, значит, в мировом сообществе есть те, кто на нашей стороне, те, кто хочет, чтобы олимпийское движение сохранилось. Пока сложно что-то понять. Как я могу судить, все отложили до лета. Может, они думают, что к этому времени военная операция закончится и можно будет принять взвешенное решение», — приводит слова Чен «РБ Спорт».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/iolanda-chen-esli-by-rossiyan-ne-hoteli-videt-na-olimpijskih-igrah-nam-by-uzhe-davno-skazali-net/
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