Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 10:52

Федерация спортивной гимнастики России получила приглашение выступить на Азиатских играх

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Федерация спортивной гимнастики России получила приглашение выступить на Азиатских играх, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на главу организации Василия Титова.

«Мы получили приглашение выступить на Азиатских играх. Мы заинтересованы в участии в Азиатских играх», — сказал Титов.

В конце января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: РИА
Василий Титов
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
В МИД РФ сообщили о сохраняющимся спросе на энергоносители РФ в Европе
Белый дом намерен выделить Украине пакет помощи на $10 млрд
FT указала на готовность США в будущем передать Украине истребители
Politico сообщила об отказе США в передаче ракет ATACMS Украине
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российских прыгунов в воду пригласили выступить на Азиатских играх
Вик Уайлд надеется, что россиянам вернут гимн и флаг на международных соревнованиях
МОК настоятельно рекомендовал не требовать недопуска спортсменов из России на Олимпиаду 2024 года
Звезды конного спорта России один за другим берут другое спортивное гражданство
Член Мок Дрю: «Нет никакой причины лишать российских и белорусских атлетов права участвовать в международных соревнованиях»
Колобков — о выборе флага для участия россиян в Олимпиаде-2024: «Нужно смотреть на каждый вид спорта отдельно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК настоятельно рекомендовал не требовать недопуска спортсменов из России на Олимпиаду 2024 года
Новости
RSS RSS
Все новости