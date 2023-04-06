Левитин ответил на вопрос о требованиях МОК к российским спортсменам

Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.

«Требования МОК? Президент ОКР выразил общее мнение руководства Олимпийского комитета», — приводит слова Левитина корреспондент «СЭ».

28 марта состоялось заседание МОК, по итогам которого исполком рекомендовал спортивным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал решение МОК произволом и нарушением принципов Олимпийской хартии.