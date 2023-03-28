Поздняков: «Мы считаем решение МОК произволом и нарушением принципов Олимпийской хартии»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о решении исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«А что изменилось? Сегодня МОК принял решение, которое полностью противоречит тому, что было год назад. Убедились, что соревнования проходят безопасно. Например, по теннису. Возможно, это единственные соревнования, в которых будем участвовать.

Мы считаем решение МОК произволом и нарушением всех принципов Олимпийской хартии, гуманитарных основ общества.

В действительности автономия спорта должна уважаться всеми странами. Если нет у страны возможности обеспечить участие всех спортсменов, такое соревнование должно убираться из календаря. Думаю, Германию с удовольствием кто-то заменит», — сказал Поздняков.

По итогам заседания, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.