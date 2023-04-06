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Левитин: «Уверен, что Минспорта и ОКР сделают все возможное, что наши спортсмены участвовали в соревнованиях»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился мнением о допуске российских спортсменов на международные соревнования. Об этом он рассказал журналистам в зале пресс-конференций Олимпийского комитета России (ОКР), где проходит вручение наград по итогам Олимпиады-2022 в Пекине.

«К сожалению, российский спорт находится в турбулентном состоянии. Президент Олимпийского комитета уже сказал в своем интервью. Большинство стран нас поддерживают. Очень важно, что наши спортсмены будут участвовать во всех международных соревнованиях. Да, есть проблема — каким образом, как это будет выглядеть. Но я уверен, что министерство спорта, ОКР, федерации и общественные организации сделают все возможное, чтобы наши спортсмены участвовали в соревнованиях.

Мы сегодня награждаем не только спортсменов, тренеров, но и медиков, специалистов, людей, которые работают с документами, чтобы наши спортсмены могли достойно выступать на международных соревнованиях. Хочу передать поздравления президента Российской Федерации и вручить государственные награды», — сказал Левитин на торжественной церемонии вручения государственных наград.

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.

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