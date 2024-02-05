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5 февраля, 13:14

Глава ВАДА ожидает небольшую группу «нейтральных» атлетов на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Фото Reuters

Глава ВАДА Витольд Банька ожидает, что на Олимпийских играх в Париже выступит небольшая группа спортсменов с нейтральным статусом.

8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

«Та группа так называемых нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие в Олимпийских играх в Париже исходя из того, что... россияне бойкотируют те условия, те критерии нейтральности, которые предложил МОК», — сказал Банька в эфире радиостанции RMF FM.

Сообщалось, что в Латвии запретили своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами.

В феврале 2022 года МОК отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований. В конце 2023 года организация объявила о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении определенных условий.

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