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4 февраля, 11:40

Шубенков считает реальным свое участие в Олимпиаде 2028 года в США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не исключает того, что сможет выступить через четыре года на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

«Дотяну ли я до Олимпиады-2028? Посмотрим, как карта ляжет. Но я понимаю, что в моей дисциплине реально показывать результат и в почтенном возрасте. И тут я еще раз не могу не отметить своего тренера, который с самого начала выстроил стратегию на мое спортивное долголетие. Я пропускаю зимние сезоны и не убиваюсь в манежах, каждую осень по окончании сезона прохожу полную реабилитацию в санаториях. Здоровье стараюсь беречь, и это уже дает плоды. Многие мои ровесники уже давно покинули дорожку, а я еще жив. И свое участие в Играх в Лос-Анджелесе я не считаю чем-то нереальным», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Источник: https://tass.ru/sport/19895347
Олимпиада
Сергей Шубенков
МОК
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