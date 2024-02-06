Иванюк рассказал об отсутствии надежд попасть на Олимпиаду в Париже

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк рассказал об отсутствии надежд попасть на Олимпиаду в Париже.

«Честно говоря, об этом не думаю. Допустят — буду готов. Но, скорее всего, если исходить из тех условий, о которых я слышал, то летом вряд ли смогу поехать в Париж. Сами видите почему (показывает пальцем на эмблему ЦСКА на своей майке)» , — цитирует Иванюка «Известия».