Бах высказался в защиту допуска россиян до Олимпиады в нейтральном статусе

Глава МОК Томас Бах выступил в защиту решения разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, информирует РИА Новости со ссылкой на Би-би-си.

Бах заявил, что это один конфликт из 28, происходящих в мире: «Все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом. Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств».

На вопрос о возможном бойкоте Игр глава МОК ответил, что несогласным с участием россиян и белорусов странам «разрешено иметь разные политические взгляды».

8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже года в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

В четверг МОК изменил информацию о количестве россиян, отобравшихся на Игры-2024.