МОК изменил информацию о количестве россиян, отобравшихся на Олимпийские игры-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил информацию о количестве российский нейтральный спортсменов, отобравшихся на Олимпийский игры 2024 года в Париже.

Как сообщается в обновленном релизе на официальном сайте МОК лицензии получили шесть российских и пятеро белорусских спортсменов.

8 декабря МОК объявил о допуске восьми россиян и троих белорусов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.