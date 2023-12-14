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Сегодня, 10:28

МОК изменил информацию о количестве россиян, отобравшихся на Олимпийские игры-2024

Руслан Минаев
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Фото AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил информацию о количестве российский нейтральный спортсменов, отобравшихся на Олимпийский игры 2024 года в Париже.

Как сообщается в обновленном релизе на официальном сайте МОК лицензии получили шесть российских и пятеро белорусских спортсменов.

8 декабря МОК объявил о допуске восьми россиян и троих белорусов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК
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