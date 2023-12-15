Глава Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили назвал МОК сектой

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением о решении МОК допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

К участию в олимпийских соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

«Сегодня есть такая секта, которая называется МОК. Раньше это был Международный олимпийский комитет, у которого была хартия. А сегодня эта секта подвергается тотальному политическому давлению. Политиканы придумывают спортсменам разного рода рекомендации: скажите то, не пойте то, не надевайте то. Ничего подобного в хартии МОК нет. Надо смотреть, что будет дальше и какие будут условия. Наша задача — максимально завоевать лицензии в предстоящих турнирах. Дальше будем серьезно думать и принимать решения об участии в ОИ», — цитирует Мамиашвили Sport24.

14 декабря стало известно, что 11 российских и белорусских спортсменов получили квоты на Олимпиаду в Париже в таких видах спорта, как борьба, велоспорт, академическая гребля и плавание.

На Олимпиаде будет запрещено демонстрировать символику России на любом из мероприятий и объектов Игр. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.