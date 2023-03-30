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Бах: «Мы все еще обеспокоены ситуацией в российской антидопинговой системе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что желающие выступать на международной арене спортсмены из России должны быть проверены на допинг в индивидуальном порядке, антидопинговая система в стране вызывает опасения.

«Мы в совершенно другой ситуации, в прошлом вопрос касался антидопинга, сейчас — военных действий и политики. Как я и сказал, мы, конечно, все еще обеспокоены ситуацией в российской антидопинговой системе, о чем говорило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и в этом смысле мы на них полагаемся», — приводит слова Баха ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17408693
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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