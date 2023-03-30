Бах рассказал, когда будет принято решение об участии россиян в Олимпиаде 2024 года

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше, чем за год до начала соревнований.

«Решение об участии спортсменов с паспортом России или Белоруссии будет принято после того, как до Игр останется год», — цитирует Баха ТАСС.

Он отметил, что МОК будет следить за исполнением рекомендаций с российской стороны. Бах подчеркнул, что Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта подтвердила, что она готова помогать и координировать работу с международными федерациями, чтобы все было сделано должным образом.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.