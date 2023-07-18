Бах ответил на вопрос о финансировании мероприятий МОК в условиях кризиса

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у него нет причин для беспокойства по поводу финансирования мероприятий под эгидой организации.

«У меня нет никаких причин для беспокойства, оптимизация проходит так, что мы находим стабильное финансирование нашим мероприятиям. В Париже Игры примут 95 процентов существующих объектов, в Лос-Анджелесе — 100 процентов. Мы рассматриваем каждое мероприятие, насколько оно необходимо или оно просто «хорошо, чтобы было». Сейчас такое время, что мы должны оставлять только самое необходимое. Решение отменить пляжные игры Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) было связано с финансовыми причинами. Решение перенести чемпионат мира по футболу до 23 лет из Индонезии было принято с опасениями организаторов по поводу участия сборной Израиля в них», — приводит слова Баха РИА «Новости».

В июне полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр в Париже. Мероприятия проводило Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF) и финансовая бригада судебной полиции Парижа (BRDE).

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам призвал МОК не допускать белорусских и российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

18 июля в пресс-службе МОК сообщили «СЭ», что организация примет решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2024 без квалификационных соревнований.