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Сегодня, 19:32

Глава МОК Бах заявил, что организаторы готовы к жаре во время Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в случае жаркой погоды в Париже во время проведения Олимпиады-2024 будут приняты меры.

«Мы в контакте с оргкомитетом по этому вопросу. В Токио мы успешно принимали меры для того, чтобы безопасно проводить соревнования в жару. Конечно, они будут приняты в Париже в случае жаркой погоды. Еще два года назад мы попросили соответствующие структуры оценить, как климат может повлиять на наши соревнования», — приводит слова Баха РИА «Новости».

Ранее национальная метеорологическая служба «Метео-Франс» ввела «оранжевый» уровень погодной опасности в семи южных департаментах Франции на фоне высоких температур.

Летние Олимпийские Игры-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее Бах заявил, что у него нет причин для беспокойства по поводу финансирования мероприятий под эгидой МОК.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Томас Бах
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