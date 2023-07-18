Глава МОК призвал не допускать дискриминацию россиян в турнирах

Президент МОК Томас Бах, обсуждая вопрос об участии российских спортсменов, заявил о недопустимости дискриминации по национальному признаку.

«Мы намерены сделать все, чтобы выполнить нашу миссию — объединить атлетов всего мира в мирном соревновании. Эти шаги в процессе, мы выпустили рекомендации, которые относятся к международным турнирам, они работают очень хорошо. Соответствующие международные федерации принимают во внимание наши условия. Россияне и белорусы участвуют как нейтральные спортсмены. Они хотят соревноваться с лучшими спортсменами мира», — цитирует Баха РИА «Новости».

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.