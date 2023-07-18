МОК примет решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2024 без квалификационных соревнований

В пресс-службе Международного олимпийского комитета сообщили «СЭ», возможен ли допуск российских и белорусских спортсменов на Игры-2024 в Париже.

«МОК примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов в ближайшее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований», — сообщили «СЭ» в пресс-службе МОК.

Ранее МОК не пригласил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в установленную дату 26 июля.

18 июля глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге назвал сроки, когда будет принято решение о допуске россиян.