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Почему МОК затягивает решение вопроса о допуске россиян в Париж-2024? Колонка политолога

Наталья Голубкова
Политолог
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Спортсмены сборной ОКР на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Спортсмены сборной ОКР на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
Фото Global Look Press
Выборы в России и заявления НАТО: что влияет на вердикт об участии наших атлетов в Играх-2024?

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

На прошлой неделе стало известно, что 26 июля Россия и Белоруссия не получат вместе с другими странами приглашение от Международного олимпийского комитета на Игры в Париже. Это может означать и то, что 26 июля будет озвучен окончательный недопуск команд из наших стран, и то, что МОК в день общей рассылки выдвинет новые условия допуска россиян, и, наконец, то, что решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде вновь подвешивается на неопределенный срок. Признаюсь, последний вариант выглядит, на мой взгляд, самым реалистичным.

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Каковы причины неспешности МОК?

Первой и самой очевидной причиной является то, что внутри самого МОК нет определенного решения относительно участия России в ОИ-2024. В самой главной спортивной организации раскол и горячие баталии не только о судьбе российских спортсменов, но и о судьбе олимпизма в целом. В МОК сильны позиции американского лобби и проамериканской позиции, которая ориентирована на то, чтобы вытолкнуть Россию с мировой спортивной арены.

В то же самое время глава МОК Томас Бах уже ощутил последствия бана россиян: олимпийские кольца дешевеют из-за отсутствия в ряде дисциплин топовых лидеров из нашей страны, аудитория Игр снижается из-за политизации, все чаще звучат прогнозы распада олимпийского движения на два лагеря. Бах прекрасно понимает, что даже одни несостоявшиеся или провальные Игры поспособствуют окончательной утрате интереса зрителей по всему миру к пока еще главному старту четырехлетия.

Флаг сборной ОКР
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

При чем здесь выборы президента России?

Не менее важная причина заключается в том, что вопрос с допуском наших атлетов, пока он не решен окончательно, может оказывать влияние на внутреннюю повестку России и настроения внутри страны. Олимпийская тематика в негативном ключе (осуждение российских атлетов, дисквалификации, скандалы и т. д.) актуализируется западными политтехнологами накануне федеральных выборов в России.

Так, Олимпийские игры в Пхенчхане, по замыслу инициаторов допинговых обвинений, призваны были дестабилизировать обстановку накануне выборов главы нашего государства в марте 2018 года, однако победа российских хоккеистов в день церемонии закрытия Игр перечеркнула все планы западных политтехнологов и способствовала росту патриотических настроений. Весной 2024 года в России запланированы президентские выборы, в связи с чем ряд западных политтехнологов, влияющих на поведение МОК, придерживают тему окончательного вердикта по российским спортсменам (естественно, речь идет о тотальном бане) до дней, непосредственно предшествующих дню голосования.

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МОК может приурочить решение к событиям СВО и заявлениям НАТО

МОК не случайно анонсировал то, что Россия не получит приглашение на Олимпийские игры в Париже, на следующий день после окончания саммита НАТО. В этих событиях есть взаимосвязь.

В нынешних условиях тема недопуска сборной России будет звучать не столько в контексте связки «политика России — поездка на ОИ», сколько в более сложной связке «политика России — поездка на ОИ — СВО», а это значит, что помимо периода накануне дня голосования в России западными политтехнологами могут быть выбраны и другие даты, связанные с ходом СВО.

Флаг сборной ОКР
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Олимпийская тематика в политическом контексте сейчас имеет меньший потенциал влияния на общественные настроения, чем, например, лет восемь назад. Однако она вызовет крайне негативную реакцию в патриотическом сегменте, если будет связана с уступками со стороны России, например с согласием выступать под нейтральным флагом и осуждением атлетами политики страны. По этой причине многие российские теннисисты потеряли часть болельщиков.

Причиной всплеска негативных настроений может стать и усеченный состав сборной России, то есть делегация без атлетов, относящихся к командным видам спорта или имеющих трудовые отношения с ЦСКА и «Динамо». Уступки западным спортивным чиновникам со стороны российских ведомств вызовут всплеск негатива российских граждан.

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Если вердикт по россиянам будет приурочен к событиям военно-политического характера, то он в первую очередь будет ориентирован на граждан России с ярко выраженной патриотической позицией. Именно на них в данный момент нацелены западные политтехнологи. К слову, россиян, активно поддерживающих армию страны, раздражает неопределенная позиция наших ведомств, которые еще не определились окончательно с тем, соглашаться ли на унизительные условия, выдвинутые МОК.

Позиция президента ОКР Станислава Позднякова, однозначно свидетельствующая о непринятии любых форм отречения спортсменов от Родины ради заветного допуска на Олимпийские игры, в настоящий момент находит отклик у патриотически настроенных соотечественников. Поведение российских граждан, активно поддерживающих страну, сейчас достаточно легко прогнозируется. Любая поддержка отечественными спортивными ведомствами атлетов, осудивших страну, вызовет бурю негодования.

Также стоит отметить, что для многих граждан России вопрос участия на ОИ-2024 закрыт, даже спортсмены смирились с тем, что не поедут в Париж, не столько из-за официального недопуска со стороны МОК, сколько из-за физического отсутствия на международных стартах, являющихся этапами отбора на ОИ.

Логотип Олимпийский игр в Париже
Фото Global Look Press

Олимпийская тематика может стать предметом политического торга

Западными политиками и спецслужбами прорабатываются сценарии использования решения о допуске россиян в контексте исхода СВО. В случае негативного сценария олимпийская тематика может стать дополнительным полем для бичевания нашей страны и площадкой для требования публичного покаяния от российских граждан.

При патовой ситуации России и Западу придется разрабатывать форму компромиссного соглашения, в ход будут идти любые элементы торга, призванные обеспечить западные страны хоть какими-то бонусами. Наконец, в случае успеха России МОК и западные страны оставляют за собой право сослаться на то, что официальный недопуск так и не произошел, а значит, есть повод проявить снисхождение в каких-либо политических вопросах.

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К чему бы ни было приурочено оглашение вердикта по россиянам и каким бы он ни был, пока еще не пришло его время. Потому 26 июля и даже 26 августа мы, скорее всего, не услышим решения МОК. По крайней мере если в зоне боевых действий не произойдет чего-то по-настоящему значимого, приближающего финал специальной военной операции.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Олимпиада
МОК
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