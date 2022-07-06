Трефилов уверен, что сборную России не допустят к участию на Олимпиаде 2024 года в Париже

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, почему сборной России не стоит ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париж.

«Я со многим сейчас спорю, правильно или неправильно поступили, — цитирует ТАСС Трефилова. — Но ребят, хорошо, вспомните себя молодыми. Вы на танцы ходили? Ходили. И когда вы с них уходили, помните, у выхода вас обычно ждала группа ребят с другого района? Для чего она собиралась? Конечно, дать в морду, подраться, помахаться. И если сейчас тысячи человек собрали с дубинками и танками, то для чего? Подумайте. Нас хотят рвануть и разодрать — я уверен на 150 процентов».

Также Трефилов уверен, что сборную России не допустят к участию на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Если говорить о предстоящей Олимпиаде, то нам на нее не стоит рассчитывать. Очень жестко в отношении нас высказался Томас Бах. Если бы они хотели найти компромисс, то нашли бы. Сейчас пошла заруба по принципу «пан или пропал». Нас не пустят — 100 процентов, тем более что до Олимпиады осталось фактически полтора года. Ситуацию может изменить только нечто неординарное. Но что должно произойти, нам великие политики не говорят, все говорят с оговорками — и американцы, и наши, и Европа», — добавил Трефилов.

4 июля президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация по-прежнему сохраняет свою позицию относительно отстранения российских и белорусских спортсменов. Также Бах утверждает, что время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.