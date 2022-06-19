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Сегодня, 15:57

Бах заявил, что время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло

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Томас Бах.
Фото Reuters

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA) заявил, что рекомендации МОК по отстранению российских спортсменов из-за ситуации на Украине пока не подлежат пересмотру.

«Мы все обеспокоены, мы видим, что сейчас формируется новый мировой порядок, — цитирует ТАСС Баха. — Наша позиция, о которой вы знаете, касается санкций, рекомендаций, которые я могу еще раз повторить, но я бы хотел предупредить вас, что в конце концов, принимая озвученные меры, мы не должны забывать о нашей миссии. Мировой спорт — об объединении и уважении правил, вот что отражают наши санкции и рекомендации, и я хочу поблагодарить FINA за следование этим рекомендациям. Время для их пересмотра или смягчения еще не пришло, но мы не должны забывать о том, как решать дилемму, которая возникла».

Многие спортивные федерации согласились с февральской рекомендацией МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/14968351
Томас Бах
МОК
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