Бах заявил, что время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA) заявил, что рекомендации МОК по отстранению российских спортсменов из-за ситуации на Украине пока не подлежат пересмотру.

«Мы все обеспокоены, мы видим, что сейчас формируется новый мировой порядок, — цитирует ТАСС Баха. — Наша позиция, о которой вы знаете, касается санкций, рекомендаций, которые я могу еще раз повторить, но я бы хотел предупредить вас, что в конце концов, принимая озвученные меры, мы не должны забывать о нашей миссии. Мировой спорт — об объединении и уважении правил, вот что отражают наши санкции и рекомендации, и я хочу поблагодарить FINA за следование этим рекомендациям. Время для их пересмотра или смягчения еще не пришло, но мы не должны забывать о том, как решать дилемму, которая возникла».

Многие спортивные федерации согласились с февральской рекомендацией МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.