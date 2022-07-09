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Сегодня, 19:22

Матыцин уверен, что изоляция российского спорта не продлится долго

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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что изоляция российского спорта не будет длиться долго. По его словам, для международных федераций этот процесс не является выгодным.

«Если увидим, что наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, мы создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что это [изоляция] будет долго, — приводит ТАСС слова Матыцина. — Международные федерации понимают, что убрав российский спорт с международной арены и лишив возможности проводить соревнования, фактически они стреляют в собственные ноги. Уверен, что нас ждет стопроцентное укрепление национальной системы».

Министр назвал это временем возможностей. Он считает, что есть большой потенциал для роста спорта внутри страны.

«Мы переформатируем наши внутренние соревнования. Я был в Калуге на Кубке России по спортивной гимнастике, важно, чтобы олимпийские чемпионы получали поддержку внутри страны. За рубежом они такой поддержки не получали, это громадный потенциал для роста спорта внутри страны. В августе будет спартакиада, мы обеспечим материальную поддержку данным соревнованиям», — добавил Матыцин.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: tass.ru
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